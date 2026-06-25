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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Tokat merkezli operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren projeli çalışma kapsamında, galericilik mesleğini kötüye kullanarak araç alım satımını bahane ettikleri, bu yöntemle çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla organize bir yapı oluşturdukları belirlenen 7 şüphelinin onlarca vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, 23 Haziran 2026 tarihinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 400 adet farklı çaplarda mermi, aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, yaklaşık yarım milyon lira nakit para ile ziynet eşyalarına da el konuldu.

Vatandaşların mağdur edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen satışa hazır 16 araca da el konulurken, araçlar emniyet ekiplerince yediemin otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan şüpheliler O.Ç., D.Ç., S.G., C.Ç., T.Ç., S.Ç. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.