Ticaret Bakanlığı, oto ekspertizleri için harekete geçti. Yapılacak olan yeni düzenleme ile artık önüne gelen oto ekspertiz işletmesi açamayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca istelinen yetkileri tamamlayan ekspertiz firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getirilecek.

Bakanlık bu şekilde sektörde denetimsiz ve standart dışı hizmetlerin önüne geçmiş olacak.

SİSTEM İLE MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Oto ekspertizleri için online bir sistem kurularak, tüm ekspertiz raporları buraya yüklenecek.

Araç satın almak isteyen vatandaşlar, plakayı yazarak sistem üzerinden tüm ekspertiz raporlarına ulaşabilecek.

İlk ekspertiz raporu ile sonraki raporları arasında çelişki olup olmadığı da net bir şekilde sistemde görülecek. Bu şekilde tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilecek. Sektördeki fiyat farklılıkları da düzelmiş olacak. Ekspertiz fiyatı için ortalama bir fiyat belirlenecek.