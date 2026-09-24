Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İstanbul Kartal'da otluk alanda erkek cesedi bulundu.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle D-100 Karayolu yan yolundaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şehmus Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.