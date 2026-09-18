Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı

Sivas’ta 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki otizmli Tufan Kümbetlioğlu hayatını kaybetti. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri, çocuğun ablası ile evde misafir olarak bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Adli işlemleri tamalanan abla ve arkadaşı tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 1

Sivas’ta 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen otizmli Tufan Kümbetlioğlu (12), hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili Kümbetlioğlu’nun ablası ile evde bulunan kişiyi gözaltına aldı.

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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 2

Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli Tufan Kümbetlioğlu, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kümbetlioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tufan Kümbetlioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 3

Olayı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, olay sırasında evde bulunan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile yanında misafir olarak bulunan T.S. (17) adlı erkek gözaltına aldı.

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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 4

Öte yandan Tufan Kümbetlioğlu'nun düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. olduğu öğrenildi.

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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 5

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen T.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 6
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Otizmli Tufan’ın sır dolu ölümü: Ablası ve misafir erkek arkadaşı tutuklandı - Resim: 7
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