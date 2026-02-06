

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Anadolu Otizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cennet İnceöz, dernek yönetimiyle birlikte Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni (RAM) ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede otizmli bireylerin eğitim süreçleri, rehberlik hizmetleri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

Otizmli bireylerin erken tanıdan eğitime, rehberlikten aile desteğine uzanan çok boyutlu ihtiyaçlarının karşılanmasında kurumlar arası koordinasyon her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Bu kapsamda Aksaray Otizm Dayanışma Derneği, sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirmek ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmek amacıyla Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

“EĞİTİM VE REHBERLİK SÜREÇLERİ MASAYA YATIRILDI”

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Anadolu Otizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cennet İnceöz öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, otizmli bireylerin eğitimsel değerlendirme süreçleri, bireysel rehberlik hizmetleri ve ailelere sunulan destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

“KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Ziyaret sırasında konuşan Cennet İnceöz, otizm alanında sürdürülebilir ve etkili çözümler üretmenin yolunun güçlü iş birliklerinden geçtiğine dikkat çekti. İnceöz, “Otizmli bireylerin doğru yönlendirilmesi, nitelikli eğitim alabilmesi ve ailelerin sürece etkin şekilde dahil olabilmesi için rehberlik araştırma merkezleriyle yakın temas büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“MİSAFİRPERVERLİK İÇİN TEŞEKKÜR”

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği heyeti, Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Okan Güçlü ile Müdür Yardımcısı Hasan Yalvaç’a gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretin, karşılıklı anlayışı güçlendirdiği ve ortak projelere zemin hazırladığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından, Aksaray’da otizm alanında kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlenmesi ve ortak çalışmaların artarak devam etmesi bekleniyor. Otizmli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılım süreçlerini iyileştirmeye yönelik atılacak yeni adımlar, hem aileler hem de eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.