Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cennet İnceöz: “Ailelerin Taleplerini En Üst Makama Taşımanın Huzurunu Yaşıyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunları Araştırma Komisyonu tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı, Kayseri’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Aksaray’dan katılan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz, hem bölgesel sorunları hem de otizmli bireylerin ve ailelerinin öncelikli taleplerini doğrudan yetkililere iletti.

Toplantıya başkanlık eden Gençlik ve Spor eski Bakanı ve TBMM Komisyon Üyesi Muharrem Kasapoğlu’nun, katılımcıları tek tek dinleyerek talepleri not alması ve sorun görülen noktalarda anında çözüm odaklı müdahalelerde bulunması, sivil toplum temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Cennet İnceöz, bu yaklaşımın toplantıya ayrı bir değer kattığını vurgulayarak, Sayın Kasapoğlu’na teşekkür etti.

OTİZM DERNEKLERİ BİR ARAYA GELDİ

Toplantı, Anadolu Otizm Federasyonu’na bağlı üye derneklerin bir araya gelmesine de imkân sağladı. Farklı illerden gelen temsilcilerin aktardığı sorunları dinlediklerinde, Aksaray’ın bazı alanlarda görece daha iyi durumda olduğunun görüldüğünü ifade eden İnceöz, buna rağmen ihtiyaç ve taleplerin net bir şekilde dile getirildiğini belirtti.

ÖNCELİKLİ TALEPLER NET ŞEKİLDE İLETİLDİ

Cennet İnceöz tarafından toplantıda özellikle şu talepler öne çıkarıldı:

Gündüz Bakım Evi ve Mola Evi: Annelerin ve ailelerin, saatlik ya da günlük olarak evlatlarını güvenle emanet edebilecekleri, nefes alabilecekleri merkezlerin hayata geçirilmesi,

Özel Sporcular İçin Servis Desteği: Otizmli ve özel gereksinimli sporcuların spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştıracak ulaşım hizmetleri,

Alt Sınıfların Donanımı: Özel eğitim sınıflarının fiziki ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi.

Toplantının, genel sorunlardan ziyade illerin kendi iç dinamiklerine göre istek ve önerilerin alınması açısından son derece verimli geçtiğini belirten İnceöz, bu tür istişarelerin devam etmesini ve somut sonuçlarının görülmesini temenni etti.

“AİLELERİN TALEPLERİNİ TEMSİL ETMENİN İÇ HUZURUNU YAŞIYORUZ”

STK başkanları olarak ailelerden gelen en yoğun talep ve beklentileri en üst makamlara iletmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Cennet İnceöz,

“Bizler, ailelerin bize emanet ettiği sorunları ve beklentileri yetkililere aktarmanın iç huzuru içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR MESAJI

İnceöz, toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta Aksaray Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi olmak üzere, katılım sağlayan tüm kurum müdürlerine ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına teşekkür etti.