Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 78 yurttaş yaşamını yitirmişti. Facia sonrası otellere yangın koruma önlemlerini yerine getirmeleri için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmişti. Bu süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

UYMAYANLAR MEN EDİLEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, itfaiye raporu bulunmayan konaklama tesislerine eksiklerini tamamlamaları için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihe kadar gerekli raporu alamayan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilen düzenlemede, konaklama sektöründe yangın güvenliği uygulamaları daha sıkı hale getiriyor. Yapılacak denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun itfaiye raporu sunamayan tesisler, belirtilen tarihe kadar faaliyetten men edilecek.

Verilen süre, itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için gerekli imalat ve tadilatların tamamlanmasına yönelik olacak; bu süreçte işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Süre sonunda raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılması öngörülüyor.

'EN UCUZ ŞEY İNSAN YAŞAMI'

Ekonomist İnan Mutlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren süre uzatma işlemine tepki gösterdi. Mutlu sosyal medyda hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülkede en ucuz şey insan yaşamı..." dedi.

Mutlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kartalkaya Otel yangınında 36'sı çocuk 78 vatandaşımızı kaybettik.

Yangın sonrası, binaların yangından korunmasına yönelik önlemleri yerine getirmeyen oteller mühürlenmeye başlamıştı.

Sonra bir CB kararı ile, işletmelere yangın koruma önlemlerini yerine getirmeleri için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmişti.

Şimdi bu süre yeni bir CB kararı ile 31 mayıs 2026'ya kadar uzatıldı."