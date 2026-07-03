Otellerde yer kalmadı: Selimiye'nin gölgesinde Kırkpınar kampı

Buralar da böyle değildi. İnsanlar uygun buldukları yerlere yerleşiyordu. Bugünkü gibi bir düzen ya da modern imkanlar yoktu. Şimdi ise her şey daha modern. Şimdi buradaki cemaate, "Sizi ücretsiz otele götürelim" deseniz, çoğu gitmez. Çünkü buranın keyfi başka. Ambiyansı bambaşka. Kırkpınar'ın ruhu burada yaşanıyor. Yıllardır Feyzullah Türk'ü beğeniyorum. Bu sene de favorim o ama güreş bu, belli olmaz" diye konuştu.