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Kaynak: İHA

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir otelde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Selin Gökhan hayatını kaybetti, şüpheli N.C.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otelin 5’inci katındaki odada bulunan N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

5’İNCİ KATTAN AŞAĞI ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine N.C.Ş.’nin genç kadını otelin 5’inci katından aşağı attığı belirtildi. Selin Gökhan, otelin asma katına düştü.

Şüphelinin bununla da yetinmeyerek odada bulunan bazı eşyaları aşağıda bulunan Gökhan’ın üzerine attığı öne sürüldü.

SELİN GÖKHAN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selin Gökhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

N.C.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı otel odası ile Selin Gökhan’ın düştüğü asma katta ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Gökhan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.