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Kaynak: DHA

Trabzon'un Düzköy ilçesinde aile içinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Gürgendağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Paşa G. ile yengesi Emine E. arasında "ot biçme" nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Paşa G., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Emine E. olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Fatma E. ile 14 yaşındaki torunu Ekrem E. yaralandı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Paşa G.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.