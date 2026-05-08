ÖSYM’den sınav maratonu devam ediyor. ALES ve e-YDTS bu hafta sonu yapılacak. Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk kez düzenlenecek olan e-YDTS, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Merkezler Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezleri. İki oturum ve dört bölümden (Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma) oluşacak.

Saat 13.35’te başlayacak sınava 155 aday katılacak. Sınavda dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerileri ölçülecek.

DEV ORGANİZASYON: 2026-ALES/1 PAZAR GÜNÜ

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen 176 bin 823 aday, 10 Mayıs Pazar günü ter dökecek. 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek dahil toplam 94 sınav merkezi.

Sınav saati 10.15 (Adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak). Sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru sorulacak; adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Kimlik kartını kaybeden veya belgesinde eksik bulunan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde hizmet verecek.

ALES sonuçları 5 Haziran’da ilan edilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, 176 binden fazla adayın katılacağı ALES öncesinde; "Sınavlara katılacak tüm adaylarımıza başarılar, görevli personelimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.