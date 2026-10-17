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Kaynak: AA

ÖSYM, İstanbul’da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim’de yapılması planlanan sınavların ertelendiğini bildirdi. e-YDS ile Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı İstanbul dışında planlandığı gibi yapılacak. İstanbul’daki adayların ise hak kaybı olmayacağı duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi.

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul'da uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı yapılamayacak.

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ise ilgili sınavlar planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacak.