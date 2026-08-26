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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda 6 alt testin soru ağırlıklarında yanlışlıkla 2025 yılına ait oranların kullanıldığını açıkladı. Kurum, doğru ve yanlış sayılarında hata bulunmadığını ifade ederken, puanların 2026 ağırlıklarıyla yeniden hesaplanmasının ardından değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM, adayların 80 sorudaki toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını, düzeltmenin yalnızca alt testlerin puanlamadaki ağırlıklarına uygulandığını bildirdi.

ERİŞİME AÇILDI

T24'ün haberine göre, ÖSYM, 26 Temmuz’da yapılan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nda puan hesaplamasına ilişkin yapılan hatanın ardından değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Güncellenen sınav sonuçları, adayların erişimine açıldı.

ÖSYM, ilk açıklamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini bildirmişti. Kurum, adayların toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını, yalnızca alt testlerin puana etkisini belirleyen ağırlıkların yanlış yıl üzerinden hesaplandığını belirtmişti. ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

'DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI'

ÖSYM daha sonra yaptığı açıklamayla güncellemenin tamamlandığını bildirdi. Kurum, 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın, 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.