ÖSYM, KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, kamu kadrolarına yerleşip yerleşmediğini merakla öğreniyor. Sonuçlar erişime açıldı.

Binlerce kamu personeli adayı, uzun süredir beklediği haberi aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılının ikinci merkezi yerleştirme işlemi sonuçlarını duyurdu. Kamu kurumlarının boş kadrolarına mülakatsız atama heyecanı dorukta.

TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI, SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında bazı kurum ve kuruluşların kadro ile pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemleri sona erdi. Adaylar, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden yapmıştı. Bu tercihler doğrultusunda gerçekleştirilen yerleştirmeler, titiz bir değerlendirmenin ardından tamamlandı.

ÖSYM Başkanlığı, sonuçları 7 Ocak 2026 tarihi saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine sundu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabiliyor. Yerleştirme işlemi, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak merkezi şekilde yapıldı. Herhangi bir mülakat veya sözlü sınav uygulanmadı.

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı sayısal bilgiler de yayımlandı. Bu bilgilerde yerleşen aday sayısı, boş kalan kadrolar ve puan dağılımları yer alıyor.

NASIL SORGULANIR? ADIM ADIM REHBER

Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapmalı. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanıyor. Şifresini unutanlar, ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden yeni şifre alabiliyor. Sonuç belgesi, elektronik ortamda görüntülenecek ve basılı olarak gönderilmeyecek.

Yerleştirme işlemlerinde öğrenim düzeyi, cinsiyet ve özel nitelik şartları gibi kriterler dikkate alındı. Tutarsızlık tespit edilen tercihler ise otomatik olarak iptal edildi. Bu nedenle bazı adaylar yerleşememiş olsa da süreç şeffaf ve adil şekilde yürütüldü.

YERLEŞEN ADAYLAR NE YAPMALI?

Yerleşen adaylar, atama işlemlerinin kurumlar tarafından yapılmasını bekleyecek. Boş kalan kadrolar için ek yerleştirme olasılığı da gündemde kalabilir. ÖSYM, geçmiş yıllarda benzer süreçlerde ek kontenjan ilan etmişti. Adaylara, resmi duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

KPSS yolculuğu devam edenler için ise yeni sınav hazırlıkları başlıyor. Kamu personeli olmak isteyenler, puanlarını koruyarak bir sonraki yerleştirmeye odaklanabilir.