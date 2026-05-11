Hukuk fakültesi mezunlarının meslek kariyerinde kritik öneme sahip olan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin duyurusuyla birlikte adaylar sonuç ekranına yoğun ilgi gösterdi.

ÖSYM SONUÇLARI ERİŞİME AÇTI

26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-HMGS/1 sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.

HMGS NEDEN ÖNEMLİ?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajı ile hâkimlik ve savcılık sınavlarına başvurabilmesi için zorunlu tutuluyor. Bu nedenle sınav sonucu, binlerce hukuk mezununun meslek kariyerinde belirleyici rol oynuyor.

SONUÇ EKRANINDA YOĞUNLUK

Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda aday aynı anda sisteme giriş yapmaya çalıştı. Sosyal medyada da HMGS sonuçlarına ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Adayların sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden erişebileceği belirtildi.