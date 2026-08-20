Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarını erişime açtı.

9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının adayların erişimine sunulduğu bildirildi.

Sınava katılan adaylar, 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

ADAYLAR SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENECEK?

Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmesi için ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yapması gerekiyor.

2026-YÖKDİL/2 sonuçları, adayların sınav performanslarıyla ilgili puan bilgilerini içerirken, sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.