Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarını erişime açtı.
9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının adayların erişimine sunulduğu bildirildi.
Sınava katılan adaylar, 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
ADAYLAR SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENECEK?
Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmesi için ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yapması gerekiyor.
2026-YÖKDİL/2 sonuçları, adayların sınav performanslarıyla ilgili puan bilgilerini içerirken, sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.