Yeniçağ Gazetesi
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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 YKS sınavını 20-21 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Üniversite hayali kuran adayların beklediği haber geldi. ÖSYM 2026 YKS sınav yerlerini açıkladı.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu - Resim: 1

2026 YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ais.osym.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri yaklaşırken milyonlarca aday giriş belgesi sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu - Resim: 2

2026 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 2026-YKS kapsamında sınava girecek adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını duyurdu. Sınav yerleri 11.40 itibarıyla erişime açıldı.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu - Resim: 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınava giriş belgelerine ulaşabiliyor. Belgede sınav yeri bilgileri yer alıyor.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu - Resim: 4

ÖSYM’DEN RESMİ AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu - Resim: 5

SINAV SAATLERİ UYARISI

TYT oturumunda adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. AYT için bu saat 10.00, YDT için ise 15.30 olarak belirlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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