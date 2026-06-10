ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-ALES/2 2 Ağustos tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 10-18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 10 Haziran saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.