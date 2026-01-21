Adaylar,2026 YÖKDİL/1 sınavı için 21 Ocak 2026 Çarşamba günü açılan başvurularını 29 Ocak 2026 Perşembe günü akşamına kadar tamamlayabilecek.
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, yalnızca ÖSYM’nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılabiliyor. ÖSYM Başvuru Merkezi https://ais.osym.gov.tr/ . Adayların ÖSYM AİS’e giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları ve gerekli ücret ödemesini tamamlamaları gerekiyor.
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücreti 1200 TL olarak açıklandı.
2026 YÖKDİL/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuruları başlayan YÖKDİL/1 sınav takvimine göre;
Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 (Pazar)
Sınav Saati: 10:15
Sınav Süresi: 180 Dakika (3 Saat)