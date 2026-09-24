Ortadoğu’yu anlamak isteyen büyük güçlerin önünde yaklaşık beş asırlık devasa bir tarih laboratuvarı vardır: Osmanlı Devleti.

Bugün Amerika başta olmak üzere Batılı büyük güçler, Ortadoğu’da milyarlarca dolar harcıyor; askerî üsler kuruyor, istihbarat örgütlerini çalıştırıyor, rejimlerle pazarlık ediyor, bir grubu diğerine karşı destekliyor. Buna rağmen bölgede kalıcı bir düzen kurmakta zorlanıyorlar.

Burada sorulması gereken soru şudur:

Osmanlı, böylesine karmaşık bir coğrafyayı yüzyıllarca nasıl yönetti?

Arap’ın, Kürt’ün, Türkmen’in, Sünni’nin, Şii’nin, Alevi’nin, Hristiyan’ın, Yahudi’nin ve daha birçok topluluğun yaşadığı geniş bir coğrafyada aynı devlet otoritesi nasıl devam ettirilebildi?

Batılı stratejistlerin Osmanlı tecrübesini incelememiş olmaları düşünülemez. Henry Kissinger’ın eserlerinde dahi Osmanlı düzeni ve onun dünya sistemi içerisindeki yeri önemli bir tarihsel örnek olarak ele alınmaktadır.

Fakat burada çok önemli bir fark vardır.

Osmanlı’nın idare anlayışı ile modern emperyalizmin “böl, dengele ve yönet” anlayışını birbirine karıştırmamak gerekir.

Osmanlı her yerde aynı idare modelini uygulamadı. Merkezden yönettiği yerler oldu, yerel unsurlarla yönettiği bölgeler oldu. Eyaletler, sancaklar, kazalar, aşiretler, cemaatler ve yerel güç merkezleri arasında farklı dengeler kurdu. Devletin temel meselesi her farklılığı ayrı bir devlete dönüştürmek değil, farklılıkları aynı siyasi çatının altında tutabilmekti.

Bugünün küresel güçlerinin yaptığı ise bunun tersine benziyor.

Irak’a bakın.

Sünni, Şii ve Kürt kimlikleri siyasetin ana fay hatlarına dönüştürüldü. Merkezi devlet zayıfladıkça etnik ve mezhepsel yapılar daha belirleyici hale geldi.

Suriye’ye bakın.

Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Alevi, Dürzi üzerinden sürekli yeni nüfuz alanları konuşuluyor. Devletin egemenliğinden çok hangi bölgenin kimin kontrolünde olduğu tartışılıyor.

Bu yüzden Büyük Ortadoğu Projesi’ni yalnızca 2004 yılında ortaya atılmış bir demokrasi projesi olarak okumak da eksik kalır. Resmî belgelerde demokrasi, iyi yönetişim, ekonomik kalkınma ve bilgi toplumu anlatılıyordu. Fakat Ortadoğu’da son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan fiilî tabloya baktığımızda başka bir soruyu sormak zorundayız:

Ortadoğu bütünleştiriliyor mu, yoksa daha küçük siyasi, etnik ve mezhepsel alanlara mı ayrılıyor?

Benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta budur.

Batı, Osmanlı’yı çok iyi okumuş olabilir; fakat Osmanlı’nın sırrını yanlış anlamış olabilir.

Çünkü Osmanlı’nın başarısı insanları birbirinden ayırarak yeni devletçikler yaratmasında değildi. Tam tersine farklılıkları tek bir siyasi otoritenin altında yaşatabilmesindeydi.

Modern emperyal anlayış ise aynı tarihsel tecrübeyi adeta tersinden okumaktadır: Büyük devletleri küçült, merkezi otoriteyi zayıflat, etnik ve mezhepsel kimlikleri siyasi aktörlere dönüştür, sonra bu küçük güçlerin arasındaki dengeyi dışarıdan yönet.

Bunun adı Osmanlı modeli değildir.

Bunun adı, Osmanlı tecrübesinden bazı yönetim tekniklerini alıp onları emperyal çıkarlar doğrultusunda yeniden yorumlamaktır.

Nitekim Amerikan stratejik düşüncesinde bölgesel güçlerin birbirlerini dengelemesi yeni değildir. Kissinger döneminin belgelerinde dahi Amerika’nın her yere doğrudan müdahale etmek yerine yerel güçlerden oluşan ve kendi içerisinde denge kuran bölgesel sistemler oluşturma arayışı görülmektedir.

İşte bugün tartışılması gereken esas mesele budur:

Ortadoğu’nun geleceğine Ortadoğu halkları mı karar verecek, yoksa Washington’da, Londra’da ve başka başkentlerde çizilen güç dengeleri mi?

Osmanlı beş asır boyunca bu coğrafyada kaldıysa bunun sırrı yalnızca askerî güç değildi. Yerel gerçekliği tanıması, gerektiğinde farklı idare biçimleri kullanması ve bütün bu farklılıkların üzerinde bir devlet otoritesi kurabilmesiydi.

Bugünün emperyal güçleri ise Ortadoğu’ya dışarıdan bakıyor; haritaları, enerji kaynaklarını, askerî üsleri ve nüfuz alanlarını hesaplıyor.

Aradaki temel fark da burada ortaya çıkıyor:

Osmanlı farklılıkları bir devletin içinde tutmaya çalışıyordu. Modern emperyalizm ise farklılıkları devletin kendisine karşı birer jeopolitik kaldıraç olarak kullanabiliyor.

Bu nedenle Türkiye’nin yapması gereken geçmişe romantik biçimde bakmak değildir.

Osmanlı’nın beş yüz yıllık devlet aklını yeniden okumaktır.

Çünkü Ortadoğu’da yüz yıldır çizilen her yeni sınırın, kurulan her yeni denklemin ve ortaya çıkarılan her yeni kimlik siyasetinin sonunda aynı soru karşımıza çıkıyor:

Bu coğrafyanın haritasını kim çizecek?

Cevabımız açık olmalıdır:

Ortadoğu’nun geleceğini emperyal merkezlerin cetvelleri değil, bölgenin halklarının iradesi belirlemelidir.