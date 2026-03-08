Babası I. Murad’ın 1389’daki Kosova Savaşı’nda şehit edilmesinin ardından tahta çıkan Bayezid, Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahı olarak kısa sürede sınırları genişletti.

Anadolu’daki Türk siyasi birliğini kurmak için yoğun çaba gösteren ve birçok beyliği Osmanlı idaresine dahil eden Bayezid, 1396 yılında gerçekleşen Niğbolu Savaşı’nda Avrupa devletlerinin oluşturduğu Haçlı ordusunu yenilgiye uğratarak tarihe geçen büyük bir zafer elde etti.

En büyük hedefi İstanbul’u fethetmek olan ve bunun için önce denizden gelen yardımların kesilmesi gerektiğini düşünen Yıldırım Bayezid, 1396-1397 yıllarında İstanbul Boğazı kıyısında Anadolu Hisarı’nı yaptırdı. Ancak şehri dört kez kuşatmasına rağmen bu amacına ulaşamadı.

Timur ile 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda yenilerek esir düşen Yıldırım Bayezid, 8 Mart 1403 tarihinde henüz 49 yaşındayken hayatını kaybetti. Sultanın türbesi Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Külliyesi’nde yer alıyor.

Vefatının 623’üncü yılında anılan Yıldırım Bayezid, başta Bursa Ulu Cami olmak üzere yaptırdığı zaviye, medrese, imaret, han, köprü ve darüşşifa gibi pek çok hayır eserini halkın hizmetine sundu.

"ALİMLERİ ÇOK SEVİYORDU"



Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Asım Yediyıldız yaptığı açıklamada Bayezid’in Osmanlı’nın kuruluş sürecinde önemli rol oynayan çok değerli bir hükümdar olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti’ni büyütme idealine sahip Yıldırım Bayezid’in ilmî bakımdan iyi yetiştirildiğini belirten Yediyıldız, "Zaman zaman alimlerle bir araya gelerek sohbetlerde ve fikir teatisinde bulunuyor, alimleri çok seviyordu." dedi.

Yediyıldız, 1. Bayezid’in karakter özelliklerine değinerek, "Yıldırım Bayezid, ateşin bir yapıya, şahsiyete, mizaca sahip. Aceleci, heyecanlı, sürat-i intikali yüksek, zeki bir insan ve herhangi bir işe giriştiği zaman hemen karar verebilen ve kararını da ciddiyetle üzerine giderek sonuçlandırmak isteyen bir yapıya sahipti." diye konuştu.

Mustafa Asım Yediyıldız, yabancı Osmanlı tarihçilerinin de Yıldırım Bayezid’in bu niteliklerine dikkat çektiğini ve onun geniş bir vizyona sahip olduğunu özellikle vurguladıklarını ifade etti.

Yıldırım Bayezid’in dedelerinin ve babasının yolunu takip ettiğini anlatan Yediyıldız, "Gazi sultandır, mücahittir. Ufku, batıya doğru yönelecek. Çünkü babasının bıraktığı yeri biliyor ve onun ordusunda görev almış. Macaristan önlerindeki seferlerde bizzat bulunmuş ve hatta orada, bir seferde yaralanması da söz konusu olmuştur." ifadesini kullandı.

AİLE HAYATI



Yıldırım Bayezid’in önce Germiyanoğlu Süleyman Bey’in kızı Sultan Hatun ile, ardından da Sırp kralının kızı Olivia ile evlendiğini anlatan Yediyıldız, Bayezid’in oğullarından Ertuğrul’un Sivas’ta Timur tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Yediyıldız, Yıldırım Bayezid’in oğlunun ölüm haberini Uludağ’da bulunduğu sırada aldığını belirterek, "O sırada kaval çalan çobana, 'Çal ey çoban, senin Ertuğrul gibi bir oğlun ölmedi' der. Öyle cengaver, akıllı bir oğlu olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla ondan mahrum oluyor. Bu, Ankara Savaşı öncesi, Timur’un o bölgeye gelip Sivas’ı kuşatması sonucunda gerçekleşen bir hadise. Bir kızı olduğunu da biliyoruz. Kızı, onun izni olmadan, Yıldırım Bayezid Balkanlar’da, Rumeli’de savaştayken Bursa’da Emir Sultan ile evleniyor." diye konuştu.

"ANKARA SAVAŞI'NDA DURDURULMASAYDI İMPARATORLUĞA GEÇİŞ, BİR ASIR ÖNCESİNDE OLACAKTI"



Yıldırım Bayezid’in imar faaliyetlerine büyük önem verdiğini belirten Yediyıldız, şöyle konuştu:

"Kendinden önceki sultanları ikiye, üçe katlayan eserler bırakıyor. Yıldırım Külliyesi, başkent Bursa’ya hediye eylediği, vakfettiği en önemli eserlerinden biri. Benzer şekilde Edirne’de, Kütahya’da, Manisa’da, Balıkesir’de, Mudurnu’da, böyle çeşitli yerlerde pek çok yaptırdığı külliye var. Hayrat ve ülkeyi imar etmek noktasında çok ileri görüşlü bir sultan olarak karşımıza çıkıyor. Ulu Cami gibi bir mabedi yapıyor olması, hakikaten onun artık bir beylikten, büyük bir devlete geçiş hayallerini çok açık bir biçimde bize sembolize ediyor. Eğer kendisi Ankara Savaşı ile durdurulmasaydı imparatorluğa geçiş, en az bir asır öncesinde gerçekleşmiş olacaktı."

Prof. Dr. Yediyıldız, "Yıldırım Bayezid, devleti büyütmek, genişletmek ve kendi ayakları üzerinde daha sağlam bir şekilde durmasını temin etmek üzere, babasının bıraktığı noktadan hiçbir gevşeklik göstermeksizin, rehavete kapılmaksızın meselelere odaklandı." ifadesini kullandı.

NİĞBOLU SAVAŞI



Niğbolu’da 1396 yılında gerçekleşen savaşı anlatan Yediyıldız, şunları kaydetti:

"Niğbolu Savaşı Osmanlı’nın ilk büyük haçlı seferiyle yüzleşmesi hadisesidir. Yıldırım Bayezid, Bursa’da bulunmaktadır. Haberi aldığı zaman haçlı birliğini idare eden özellikle Franklar, Yıldırım Bayezid’in oraya kolay kolay, süratli intikal edemeyeceğini düşünür ve Edirne önlerine kadar ciddi bir katliam yapar. Yıldırım Bayezid, haberi alır almaz rivayet odur ki Bursa’dan 4 günde, hiç nefes almaksızın menzilden atlamak suretiyle, ordusuyla Niğbolu’ya intikal eder. Orada kaleyi muhafaza eden Doğan Bey’dir. 'Bre Doğan, geldim' der ve ertesi gün Niğbolu’da büyük bir zafere imza atılır."

BİZANS TARİHÇİLERİ DAHİ ÖVGÜYLE BAHSEDİYOR



Timur’un Ankara Savaşı öncesinde Sivas’ı yakıp yıkması üzerine Yıldırım Bayezid’in bölgeye doğru harekete geçtiğini anlatan Yediyıldız, "Yıldırım, henüz Bursa’dayken Timur’un tahmin etmediği biçimde Çubuk Ovası’na gelip yerleşiyor." dedi.

Yediyıldız, 1. Bayezid’in bu beklenmedik hızdaki hareket kabiliyeti nedeniyle “Yıldırım” lakabıyla anıldığını söyledi.

Devletin ekonomik olarak güçlenmesi için yeni bir vizyon geliştiren Yıldırım Bayezid’in, Ulu Cami’nin güney hattında bir bedesten yaptırdığını ve çarşılara açılan dört kapısı bulunan bu yapının ticari hayatı canlandırdığını anlatan Yediyıldız, Yıldırım’ın Osmanlı’yı güçlü bir ticaret merkezi haline getirmek için önemli adımlar attığını sözlerine ekledi.