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Kaynak: DHA

Osmanlı Devleti'nin haberleşme sisteminin en önemli unsurlarından biri olan "Peykler"in hikayesini konu alan "PEYK-Umudun Yolu" adlı uzun metraj sinema filminin çekimlerine Giresun'da başlandı.



Çekimlerin ilk etabı, Alucra ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Peksimet Tepesi'nde gerçekleştirildi. Yapım ekibinin daha sonra çekimlerine Şebinkarahisar ilçesinde devam edeceği bildirildi.

Başrollerini Korel Cezayirli ve Cemal Hünal'ın paylaştığı film, Osmanlı döneminde devletin haberleşme ağında kritik görev üstlenen peyklerin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Çekimlere yöre halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Karadeniz'in doğal güzelliklerini sinema izleyicisiyle buluşturacak yapımın, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Yapımcı firma Çınar Yapım tarafından yapılan açıklamada, "PEYK - Umudun Yolu" filminin çekimlerine başlandığı belirtilerek, "Filmimizin uluslararası festival yolculuğunda başta Cannes, Venedik ve Toronto olmak üzere dünyanın önemli film festivallerinde yer almasını hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.