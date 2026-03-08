Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor

Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor

Bosna Hersek’in kalbinde, Neretva Nehri’nin üzerinde bir gerdanlık gibi parlayan tarihi Mostar Köprüsü, asırlardır barışın ve kültürel çeşitliliğin simgesi olmaya devam ediyor.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 1

2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan köprü yüzyıllardır Müslüman ve Hıristiyan halkları birbirine bağlayan tarihi bir simge olarak biliniyor.

1 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 2
2 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 3

Farklı kültürleri birleştiren köprü yaklaşık 500 yıldır insanlığa hizmet ediyor.

3 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 4

09 Kasım 1993'te Boşna Hersek'te başlayan savaş sırasında köprüye ilk saldırı 1992'de Sırplar tarafından düzenlendi. 9 Kasım 1993'te ise, Hırvat tanklarının saldırısında köprü büyük zarar gördü. Kasım ayında ise köprü tamamen yıkıldı.

4 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 5

Köprünün yıkılması bölge halkında büyük üzüntü yarattı. Savaşın ardından İngilizler yıkılan köprünün yerine geçici bir demir köprü yaptı. Mostar civarındaki diğer köprüler de tahrip edildiğinden, nehrin iki yakasını birleştiren tek yapı bu köprü oldu.

5 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 6

Köprünün aslına uygun olarak yeniden inşaası ise, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle 1997 yılında başladı.Köprü Galler Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004'te açıldı. Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.

6 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 7

Bosna Hersek'te evlenme çağına gelen erkeklerin cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlamaları değişmeyen bir gelenek olarak biliniyor.

7 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 8

Yüzyıllardır toplumları birleştiren, hoşgörü, barış ve kültürel çeşitliliğin simgesi olan köprü yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

8 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 9
9 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 10
10 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 11
11 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 12
12 13
Osmanlı'dan günümüze: Mostar Köprüsü: İki yakayı değil kalpleri birleştiriyor - Resim: 13
13 13
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro