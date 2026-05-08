Geleneksel mimarinin en güzel örneklerini barındıran ilçe, hem tarih tutkunlarının hem de sinema dünyasının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.
Osmanlı'dan günümüze kalan en güzel miras: Tarihi sokaklarıyla Türkiye’nin saklı cenneti
Osmanlı’dan günümüze ulaşan tarihi dokusuyla dikkat çeken Sakarya’nın Taraklı ilçesi, asırlık konakları ve korunmuş sokak yapısıyla ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk deneyimi sunuyor.Derleyen: Cemile Kurel
Sakarya’nın güneyinde konumlanan Taraklı’da bulunan iki ve üç katlı tarihi evler, Osmanlı sivil mimarisinin estetik anlayışını günümüze taşıyor. Doğayla iç içe geçmiş bu yapılar, ilçeye kendine özgü bir kimlik kazandırırken geçmişin yaşam kültürünü de yaşatmaya devam ediyor.
Özgün sokak dokusu ve mimari bütünlüğünü korumayı başaran bölge, sit alanı statüsüyle koruma altında bulunuyor. Bu özelliği sayesinde Taraklı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.
Tarihi atmosferiyle öne çıkan ilçe, uluslararası alanda da önemli bir başarı elde etti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021 yılında düzenlenen “En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri” programında ödüle layık görülen Taraklı, kültürel mirasıyla Sakarya turizmine değer katmayı sürdürüyor.
Tarihi konaklarla ilgili bilgi veren Alaattin Yılmaz, Taraklı evlerinin Türk ve Osmanlı sivil mimarisinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Yılmaz, üç katlı konakların zemin katında günlük işlerin yapıldığını, mahremiyet anlayışı nedeniyle pencerelerin küçük tasarlandığını ifade etti. İkinci katların kışın, üçüncü katların ise yaz aylarında kullanıldığını aktardı.
Taraklı evlerinin Safranbolu evleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyen Yılmaz, bunun sebebinin Safranbolu’nun kurucularının Taraklı’dan gitmiş olması olduğunu dile getirdi. Safranbolu’nun eski adının “Medine-i Taraklıborlu” olduğunu ifade eden Yılmaz, insanların zaman zaman köklerini araştırmak için Taraklı’yı ziyaret ettiğini söyledi.
Bölgedeki tarihi evlerin çoğunun 150 ila 200 yıllık olduğunu belirten Yılmaz, bazı yapıların ise 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Ahşap yapıların doğru restorasyonla nesilden nesle aktarılabildiğini ifade eden Yılmaz, betonarme yapıların ömrünün ise çok daha kısa olduğuna dikkat çekti.