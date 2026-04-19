Osmanlı'dan günümüze gelen gizli sanat: Kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından İslahiye ilçesinden Gaziantep kent merkezine yerleştiğini ve deprem sürecinde yaşadığı sıkıntıları çini sanatı kursu sayesinde aştığını belirten kursiyerlerden Sevgi Yazaroğlu Kaya, çini sanatının kendisi için terapi gibi geldiğine değinerek, "Geçtiğimiz yıl çini sanatı ile tanıştım. Camideki farklı kurslara da katılıyorum. Çini kursunda çok mutluyum. Eğitmenimiz Özlem hanımın da bize çok faydası oluyor ve güzel eğitim veriyor. Daha önce de tezhip sanatında eğitim aldığımdan dolayı çini sanatını çok güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bir depremzede olarak depremden sonra çok sıkıntıya girmiştim. Fakat bu kursta çini sanatıyla hayat buluyoruz" şeklinde konuştu.