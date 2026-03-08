Tüm dünyada Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanan 8 Mart, kadınların toplumsal hayata katkılarını ve verdikleri mücadeleyi hatırlatan önemli bir gün olarak öne çıkarken, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Osmanlı dönemine ait Şefkat Nişanı, bu mirasın erken ve güçlü örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kadınların fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla verilen Şefkat Nişanı, kadınların insanlık ve dayanışma alanındaki rolünü devlet nezdinde görünür kılan tarihi bir sembol olarak değerlendiriliyor.

Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid tarafından 1878 yılında yalnızca kadınlara verilmek üzere ihdas edilen Şefkat Nişanı, savaş ve afet dönemlerinde yardım faaliyetleriyle öne çıkan kadınları onurlandıran dünyanın ilk nişanlarından biri kabul ediliyor.

Osmanlı Devleti’nde modern nişan sistemi 19. yüzyılda gelişirken, Şefkat Nişanı bu sistem içinde kendine özgü bir yer edindi.

Osmanlı’nın insani yardım geleneğini yansıtan bu nişan yalnızca bir devlet ödülü değil, aynı zamanda Osmanlı toplumunda kadınların sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetlerindeki rolünü görünür kılan güçlü bir sembol olarak değerlendiriliyor.

Nişan hem Osmanlı hanedanına mensup kadınlara hem de toplum yararına hizmet eden kişilere verildi. Hayır ve insani yardım faaliyetlerinde öne çıkan kadınlara verilen bu önemli devlet nişanı, yabancı isimlere de takdim edildi.

Dönemin önemli isimlerinden Adile Sultan, hemşire Safiye Hüseyin Elbi ve bazı yabancı diplomat eşleri de nişanın verildiği isimler arasında yer aldı.

Sınırların ötesinde yankı buldu

Osmanlı sınırlarının ötesinde de yankı uyandıran bu nişan, İngiltere Kraliçesi Alexandra of Denmark ve Hollanda Kraliçesi Wilhelmina gibi Avrupa hanedanlarının kadınlarına da savaş ve yardım faaliyetlerine verdikleri destek nedeniyle takdim edildi.

93 Harbi sırasında Osmanlı topraklarına gelen muhacirlere yardım eden Lady Layard da nişanın ilk sahipleri arasında yer aldı.

Bu nişanı alan isimlerden biri de Osmanlı edebiyatının öncü kadın yazarlarından Fatma Aliye Topuz oldu. Fatma Aliye, 1897’deki Osmanlı-Yunan Savaşı sonrasında asker ailelerine yardım etmek amacıyla kurduğu Nisvan-ı Osmaniye İmdat Cemiyeti ve yürüttüğü hayır faaliyetleri nedeniyle Sultan II. Abdülhamid tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi.

HALİDE EDİP DE ALDI



Ünlü yazar ve düşünür Halide Edip Adıvar da genç yaşta yaptığı bir çeviri çalışması ve kültürel faaliyetleri nedeniyle takdir edilerek Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi.

Osmanlı toplumunda kadınların sosyal yardım faaliyetlerinde öncü rol üstlenen isimlerden biri olan Safiye Hüseyin Elbi de Balkan Savaşları ve Çanakkale Savaşı sırasında yaralı askerlerin bakımında gönüllü hemşire olarak görev yaptı ve savaş dönemindeki insani hizmetleri nedeniyle bu nişana layık görüldü.

Şair Nigar Hanım, kültürel hayatın öncü kadınlarından biri olarak hayır faaliyetleri ve toplumsal çalışmaları nedeniyle bu nişanla onurlandırıldı. Osmanlı toplumunda kadınların eğitim ve sosyal yardım alanındaki öncülerinden Ayşe Sıdıka Hanım da özellikle kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadeleyle dikkat çekti.

OSMANLI NİŞAN SANATININ USTALIĞINI GÖSTERİYOR



Osmanlı döneminde Darphane-i Amire'de hazırlanan bu nişanın farklı derecelerine ait nadide örnekler, günümüzde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurumsal koleksiyonunda korunuyor.

Yüzyıllar boyunca imparatorluğun para, madalya ve nişanlarını üreten Darphane, bu nişanın tasarım ve üretiminde de dönemin en gelişmiş kuyumculuk ve mine işçiliğini ortaya koydu.

Bu eserler yalnızca Osmanlı’nın yardım kültürünü ve devlet geleneğini belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda Osmanlı nişan sanatının ulaştığı estetik ve teknik seviyeyi de gözler önüne seriyor.

NİŞANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ



Şefkat Nişanı, sanatsal tasarımıyla da dikkat çeken bir eser olarak öne çıkıyor.

Nişanın merkezinde altın bir plaka üzerinde Sultan II. Abdülhamid el-Gazi tuğrası yer alıyor ve altında nişanın ihdas tarihi olan 1295 (1878) bulunuyor.

Merkez kısmını çevreleyen yeşil mine zemin üzerinde üç kavram öne çıkıyor: İnsaniyet, muavenet ve hamiyet. Bu kavramlar Osmanlı devlet anlayışında yardımseverlik ve toplumsal sorumluluğun temel ilkelerini temsil ediyor.

Nişan genellikle altın, gümüş, mine ve değerli taşlardan oluşuyor. Kırmızı ve yeşil mine kaplamalı yıldız formu, elmaslarla süslenmiş ışınlar ve zarif bir kurdele ile tamamlanan tasarım, onu Osmanlı nişanları arasında en estetik örneklerden biri haline getiriyor.

Şefkat Nişanı üç dereceli olarak hazırlanırken birinci derece nişan “şemse” adı verilen yıldız formuyla daha gösterişli bir biçimde tasarlandı.