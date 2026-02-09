Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor

Osmanlı döneminden kalan zindanlar ve çocuk ıslahevi gibi tarihi cezaevleri, Türkiye ve Avrupa’da turizme açılarak butik otel, kültür merkezi ve etkinlik mekanı olarak yeniden yaşama kazandırılıyor.

Meyra Özer Meyra Özer
Haberi Paylaş
Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor - Resim: 1

İstanbul’da aydınların izlerini taşıyan eski bir cezaevi

Türk neoklasik mimarisinin öncü isimlerinden Mimar Kemaleddin Bey imzasını taşıyan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 1918 yılında inşa edildi. Yapı, uzun yıllar boyunca İstanbul’un en bilinen cezaevlerinden biri olarak kullanıldı.

1969 yılına kadar cezaevi işlevini sürdüren bina, özellikle yazarlar, gazeteciler ve dönemin muhalif aydınlarına ev sahipliği yapmasıyla hafızalarda yer etti. Türk edebiyatının iki önemli eseri olan Nazım Hikmet Ran’ın Memleketimden İnsan Manzaraları ile Orhan Kemal’in 72. Koğuşu bu duvarların arasında kaleme alındı.

1980’li yıllarda kısa bir süre daha siyasi mahkumlar için kullanılan yapı, ardından kapsamlı bir restorasyon sürecine girdi. 1996 yılında ise Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet adıyla yeniden kapılarını açtı.

Bugün Boğaz’a uzanan manzaraya sahip 65 oda ve süitiyle hizmet veren otelde, cezaevi geçmişinden kalan izler büyük ölçüde taş ve mermer detaylarla sınırlı. Yapıda ayrıca geleneksel hamam deneyimi sunan Kurna Spa’nın yanı sıra restoran ve barlar da bulunuyor. Sultanahmet’in merkezindeki konumuyla Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na birkaç adım mesafede yer alan otel, tarihi mirasla lüksü bir araya getiriyor.

1 5
Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor - Resim: 2

Japonya’da eski bir çocuk cezaevinden doğan otel

Japonya’da haziran ayında açılması planlanan Hoshino Resorts tesisi, eski Nara Çocuk Cezaevi’nin bulunduğu alanda konumlanıyor. Meiji döneminde, 1908 yılında hizmete giren bina, 2017 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldı. Kapanmasının ardından yapı, Ulusal Önemli Kültürel Varlık statüsüne alındı.

Japon otel markası, restorasyon sürecinde binanın kırmızı tuğlalı cephesi ve çelik taşıyıcı sistemi gibi özgün unsurlarını korumaya özen gösterdi. Buna karşın iç mekanlarda, yapının kapalı ve baskıcı hissini azaltmak için daha ferah bir tasarım anlayışı benimsendi.

Tamamı süitlerden oluşan otelde 48 oda bulunuyor. Her bir süit, dokuz ila on bir eski tek kişilik hücrenin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Eski tutukevi bölümü ise bugün Japon-Fransız mutfağı sunan bir restorana ev sahipliği yapacak.

Aynı kompleks içinde nisan ayında açılması planlanan Nara Hapishanesi Müzesi, ziyaretçilere yapının tarihini ve mimari geçmişini yakından tanıma imkanı sunacak. Otel konukları ayrıca serbest dolaşan geyikleriyle bilinen Nara Parkı’nı gezebilir, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Todai-ji başta olmak üzere kentin önemli tapınaklarını ziyaret edebilir.

2 5
Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor - Resim: 3

Almanya’da özgürlük mücadelesinin izlerini taşıyan bir yapı

Bugün Hotel Liberty adıyla hizmet veren bina, kökeni 1840’lı yıllara uzanan bir geçmişe sahip. Yapının ilk sakinleri, 1848’de başarısızlıkla sonuçlanan Baden Devrimi’nin ardından hapsedilen siyasi mahkumlardı.

Bina, 2017 yılında otel olarak yeniden açıldı. Restorasyon sürecinde mimar Jürgen Grossmann, yapının iki eski kanadını günümüzde resepsiyon olarak kullanılan cam bir yapı ile birleştirdi.

Otelin geçmişi, tasarımın hemen her detayında hissediliyor. Eski hücre kapıları işlevsel olmaktan çıkarılarak dekoratif bir unsur haline getirilmiş ve 38 süitin her birinde sergileniyor. Otelin restoranına verilen Wasser&Brot adı ise mahkumların geçmişteki sade yemeklerine gönderme yapıyor.

Almanya’nın Kara Orman bölgesine açılan kapılarından biri olan Offenburg, çevresindeki yürüyüş ve trekking rotalarıyla da dikkat çekiyor.

3 5
Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor - Resim: 4

Boston’un kötü şöhretli hapishanesinden lüks otele

1851 yılında açılan Charles Street Hapishanesi, cezaevi reformcusu Rahip Louis Dwight’ın katkılarıyla inşa edildi. Sekizgen bir ana yapıdan çıkan dört kanat ve her kanatta yükselen kemerli pencereler, binanın doğal ışık almasını sağlıyordu.

1990 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan yapı, 2007’de The Liberty adıyla lüks bir otele dönüştürüldü. Binanın aydınlık atriyumu, bugün otelin en ayırt edici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dövme demir pencere parmaklıkları ve restoran içinde korunan eski hücreler, yapının tarihine dair önemli izler taşıyor. Bir zamanlar mahkumların spor yaptığı avlu ise günümüzde düzenlenmiş bir iç bahçe olarak kullanılıyor.

Otelin restoran ve barlarının isimleri de geçmişe gönderme yapıyor. Örneğin Alibi barı, hapishanenin eski nezarethanesinde hizmet veriyor. Haftalık turlar sayesinde ziyaretçiler, yapının cezaevi geçmişini daha yakından öğrenebiliyor. Beacon Hill semtindeki otel, Charles River Esplanade ve Boston Common gibi alanlara da yürüme mesafesinde yer alıyor.

4 5
Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor - Resim: 5

Avustralya’nın en sert hapishanelerinden biri yeni bir hayata kavuşuyor

Ronald Joseph Ryan ve Mark Chopper Read gibi suçlulara ev sahipliği yapmasıyla bilinen Pentridge Hapishanesi, Avustralya’nın en kötü şöhretli cezaevlerinden biri olarak anılıyordu. 1851 ile 1997 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan alan, son on yılda kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçti.

Bugün kompleks; restoranlar, barlar, bir sinema salonu ve etkinlik mekanlarını barındırıyor. Alanın B Bölümü ise 19 süitten oluşan butik otel The Interlude olarak hizmet veriyor.

Her bir süit, dört ya da beş hücrenin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Odalarda özgün taş işçiliği korunurken, modern konfor unsurlarıyla dengeli bir tasarım tercih edildi. Yer altındaki yüzme havuzunun merkezde olduğu tesis, kendisini hapishaneden dönüştürülmüş ilk kentsel wellness kaçamağı olarak tanımlıyor.

Ziyaretçiler, H Bölümü’nde düzenlenen rehberli turlarla hapishanenin tarihini daha ayrıntılı şekilde öğrenebiliyor. Pentridge kompleksi, Wurundjeri halkı için kutsal kabul edilen bir bölgede yer alıyor. Otelin açılışı öncesinde, yerel Wurundjeri yaşlısı Bill Nicholson tarafından alanda törensel bir arındırma gerçekleştirildi. Çevredeki mahalle ise kafeleri ve Orta Doğu mutfağı sunan restoranlarıyla tanınıyor.

5 5
