Osmanlı Zindanı ve Çocuk ıslahevi yapıları lüks otellere dönüşüyor

İstanbul’da aydınların izlerini taşıyan eski bir cezaevi

Türk neoklasik mimarisinin öncü isimlerinden Mimar Kemaleddin Bey imzasını taşıyan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 1918 yılında inşa edildi. Yapı, uzun yıllar boyunca İstanbul’un en bilinen cezaevlerinden biri olarak kullanıldı.

1969 yılına kadar cezaevi işlevini sürdüren bina, özellikle yazarlar, gazeteciler ve dönemin muhalif aydınlarına ev sahipliği yapmasıyla hafızalarda yer etti. Türk edebiyatının iki önemli eseri olan Nazım Hikmet Ran’ın Memleketimden İnsan Manzaraları ile Orhan Kemal’in 72. Koğuşu bu duvarların arasında kaleme alındı.

1980’li yıllarda kısa bir süre daha siyasi mahkumlar için kullanılan yapı, ardından kapsamlı bir restorasyon sürecine girdi. 1996 yılında ise Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet adıyla yeniden kapılarını açtı.

Bugün Boğaz’a uzanan manzaraya sahip 65 oda ve süitiyle hizmet veren otelde, cezaevi geçmişinden kalan izler büyük ölçüde taş ve mermer detaylarla sınırlı. Yapıda ayrıca geleneksel hamam deneyimi sunan Kurna Spa’nın yanı sıra restoran ve barlar da bulunuyor. Sultanahmet’in merkezindeki konumuyla Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na birkaç adım mesafede yer alan otel, tarihi mirasla lüksü bir araya getiriyor.