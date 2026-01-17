Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Osmanlı'nın erken dönemlerinden itibaren birçok toplumun bir arada yaşaması, mutfak kültüründe de karşılıklı etkileşime sebep oldu. Et ve sebzelerle hazırlanan, tatlı ve ekşi lezzetlerden oluşan "Bilecik papaz yahnisi" kültürel birikimin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Et, arpacık soğan ve domates sosu, üzüm sirkesi ve balla hazırlanan "Bilecik papaz yahnisi" Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla TÜRKPATENT tarafından geçen ay, coğrafi işaret tescili aldı.

Bölgenin damat lezzetini yansıtan kimliğini yansıtan Bilecik papaz yahnisi, hem ev mutfaklarında hem de yerel restoranların menülerinde yer alıyor.

Tatlı-ekşi dengesiyle beğenilen bu yemek, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, papaz yahnisinin özellikle Osmaneli ilçesine özgü bir yemek olduğunu hatırlatarak, "Yüzyıllar boyunca Türkler ve azınlıklar bu bölgede birlikte yaşadı." dedi.

Kaplan, yemeğin adının, azınlık mutfağında ete uygulanan işlemlerle benzerlik göstermesinden kaynaklandığını ifade ederek bölgeyle özdeşleştiğini ifade etti. Papaz yahnisinin en önemli özelliğinin, ete uygulanan pişirme tekniği olduğunun altını çizen Kaplan, etin kızarması, küçük soğanlar ve sebzelerle uyumu ile kendine has bir lezzet oluşturduğunu belirtti.

Bazı ailelerin, yemeği sirke ve baldan elde ettikleri özel soslarla hazırladıklarını anlatan Kaplan "Bu yönüyle papaz yahnisi, diğer et yemeklerinden ayrılır. Benzer yemekler farklı bölgelerde de yapılabiliyor ancak bizim bölgemizde bu yemek yüzyıllardır pişiriliyor. Osmanlı mutfağına girmiş, kabul görmüş ve günümüze kadar ulaşmış bir yemektir. Papaz yahnisinin geçen ay aldığı coğrafi işaret tescili, ürünün kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli. Amacımız bu yemeği yaşatmak ve daha geniş kitlelere tanıtmak." dedi.

Kaplan, "Bilecik papaz yahnisi"nin aldığı tescille birlikte yaygınlaştırılması konusunda önemli bir adım atıldığını da belirtti.