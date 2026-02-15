Gaziantep’e bağlı Araban ilçesinde iki ay süren yoğun kar ve yağmur yağışlarının ardından Emirhaydar Mahallesinde bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu bilinen iki tarihi çeşmeden yıllar sonra yeniden sular akmaya başladı.

Bölgede etkili olan yağışlardan sonra Mahalle mezarlığının yanında bulunan ve Osmanlı döneminde yapıldığını bilinen 2’inci tarihi Kırtiş çeşmesinden uzun bir aradan sonra tekrar su akmaya başladığını söyleyen Mahalle Muhtarı Vakkas Kaya;

’’ Mahallemizde bulunan Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen ve 3 gözlü tarihi çeşmemiz olan Aşağı Çeşme yıllardır akmıyordu. Aralık ve Ocak aylarında ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de art arda etkili olan yoğun kar ve sağanak yağışların ardından tarihi Aşağı Çeşmemizin 3 gözü de dolu dolu akmaya başladı. Mahallemizin mezarlığının yanında bulunan ve onunda Osmanlı döneminde yapıldığını bildiğimiz 2’inci tarihi Kırtiş Çeşmemizde de su akmaya başladı" ifadelerini kullandı.