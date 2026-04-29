Osmanlı döneminden günümüze uzanan, demir-çelik ve lojistik sektörünün köklü temsilcileri Çelikerler ve Celtaş Lojistik, mali darboğazı aşamayarak mahkemeye başvurdu. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan asırlık dev için üç aylık geçici koruma kararı verildi.

ASIRLIK TECRÜBE MALİ KRİZE TAKILDI

Temelleri 1844 yılında Bartın’ın Kumluca köyünde küçük bir sıcak demir atölyesinde atılan Çelikerler Çelik, 182 yıllık serüveninde en zorlu sınavını veriyor. 2003 yılında kurumsallaşarak dev bir sanayi kuruluşuna dönüşen firma, grup şirketi olan Celtaş Lojistik ile birlikte nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK İZİN

Dosyayı inceleyen Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem şirketler hem de ortaklar hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket, alacaklılara karşı koruma kalkanı altına alınmış oldu.

Mahkeme ayrıca, sürecin şeffaf yürütülmesi ve mali yapının denetlenmesi amacıyla iki kişilik uzman konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketin geleceğine dair kritik karar, 9 Temmuz’da yapılacak duruşmada verilecek.

BARTIN’DAN DÜN YAYA UZANAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Bartın’da 25 bin metrekarelik modern tesislerde üretim yapan Çelikerler, Türkiye sınırlarını aşan projeleriyle tanınıyordu. Şirket; Almanya’dan Katar’a, İzlanda’dan Güney Afrika’ya kadar 12 farklı ülkede stratejik projeler yürüterek hızlı bir büyüme ivmesi yakalamıştı. Küresel çapta projeler üstlenen bu asırlık devin mali krize girmesi, sektörde geniş yankı uyandırdı.