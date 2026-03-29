Osmaniye’de oynanan TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta MD Grup Osmaniyespor’un sahasında Suvermez Kapadokyaspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya giren köpek, bir süre sahada dolaşarak oyunu durdurdu.

Futbolcuların ve hakemin oyunu durdurmasının ardından sahaya giren jandarma ekipleri, köpeği kontrollü şekilde saha dışına çıkardı. O anlar tribünlerde eğlenceli görüntülere sahne olurken, karşılaşma kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.