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Kaynak: AA

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin Zorkun Yaylası’ndaki bir eve düzenlediği aramada 2 kilo 800 gram esrar bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine ulaşan ihbar üzerine Zorkun Yaylası’ndaki bir ikameti takibe aldı. Ekipler, adreste yaptıkları aramada 2 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

Arama sırasında evde bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlik karşısına çıkarıldı.

Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.