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Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Gümüşköy Abacılar Mahallesi’nde örnek olması gereken bir olay yaşandı. Mehmet Göllü isimli mahalle sakini, ikametinin yakınında kanadından sakatlanmış bir leylek olduğunu gördü.

Vakit kaybetmeden yetkili birimlerle irtibata geçen Göllü, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü görevlileri adrese ulaşana dek yabani kuşu yalnız bırakmadı. Yaralı leyleğin kanadına evinde bulunan malzemelerle ilk yardımı uygulayan duyarlı vatandaş, kuşa yem ve su vererek hayatta kalmasını sağladı.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline leyleği güvenle teslim eden Mehmet Göllü, leyleği devletin şefkatli kollarına emanet ettiklerini belirtti.

Görevlilerce koruma altına alınan leyleğin iyileşme sürecinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı bildirildi.