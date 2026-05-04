Osmaniye’de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ
Kaza, Osmaniye Eski Erzin yolu Akyar ilerisi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap savrularak yan yattı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kaza sonrası araç içinde bulunan iki kişi yaralanarak sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kurtardı
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırıldılar
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.