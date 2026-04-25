Kaza, Tüysüz Beldesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 31 AOK 705 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giriş kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.