Osmaniye’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, karton yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Hamus Çayı’na uçtu.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri mevkisinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, TIR sürücüsü Mustafa Canik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canik’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.