Osmaniye’de bugün öğle saatlerinde etkili olan ani sağanak yağış, kent merkezinde ve Toprakkale ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren ancak yoğunluğuyla dikkat çeken yağış nedeniyle ana arterler göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

ÇAMURA SAPLANAN MOTOSİKLETLİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

yağışın en yoğun olduğu anlarda bir motosiklet sürücüsü, caddede biriken çamur yığınına saplandı. Hareket kabiliyetini yitiren sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Dayanışma anları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, motosiklet vatandaşların yoğun çabasıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHAYA İNDİ

Sağanağın etkisini kaybetmesiyle birlikte Osmaniye ve Toprakkale belediyelerine bağlı ekipler teyakkuza geçti.

Su baskını yaşanan bölgelerde Belediye ekiplerince tahliyeler başlatıldı. Tıkanan rögarların açılması, yolların temizlenmesi için çalışmalar yapıldı.