Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı ve su yataklarını olumsuz etkiledi. İlçede yoğun şekilde etkisini gösteren yağışların ardından Alibeyli köyü ile Yeşilyayla köyü sınırlarından geçen Kölete Deresi'nde su seviyesi hızla yükseldi.

Yağışların artmasıyla birlikte debisi yükselen Kölete Deresi, yatağından taşarak çevredeki alanlara yayıldı. İlk belirlemelere göre taşkın nedeniyle bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi yaşanmadı.

Meteorolojik şartlar doğrultusunda yağışların etkisini sürdürebileceğini ifade eden yetkililer, özellikle dere ve su yataklarının yakınlarında bulunan vatandaşların ve üreticilerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.