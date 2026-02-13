Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taşarken, tarım arazileri suya gömüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği Kadirli ilçesinde, gece saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.
Aydınlar, Kerimli ve Azaplı köylerinde dereler taşarken, bazı yolları, evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı.
Yağış nedeniyle Savrun Barajı ve Savrun Çayı'nda su seviyesi arttı.
Evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara götürüldü.
Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalara başladı.