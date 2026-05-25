Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Osmaniye’de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı yollarda ulaşım durma noktasına geldi.

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarısının ardından Toprakkale ilçesinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Yağışın etkili olduğu bölgelerde güvenlik önlemleri alan ekipler, bazı yolları tedbir amacıyla geçici olarak ulaşıma kapattı. Belediye ve ilgili kurum ekiplerinin su tahliye ile yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.