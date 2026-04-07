Osmaniye’de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Kadirli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Bülbül Deresi ile Savrun Çayı taşarak çevrede su baskınlarına neden oldu.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Taşkın sonucu bazı araçlar akıntıya kapılırken, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Yağışın kısa sürede şiddetini artırması, ilçede su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri ile AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, suya kapılan ve araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede su tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.