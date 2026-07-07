Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde çevre yolu üzerinde yaşandı. Mazgaldan gelen miyavlama seslerini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Kurtarma çalışması kapsamında iş makinesi desteğiyle mazgalın beton kapağı dikkatlice kaldırıldı. Ekiplerin özenli çalışmasının ardından sıkıştığı noktadan çıkarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Güvenli bir alana bırakılan minik kedi, çevrede bulunan vatandaşların takdirini toplarken, itfaiye ekipleri başarılı müdahaleleri nedeniyle teşekkür aldı.