Osmaniye’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Lezzet Festivali, renkli kortej yürüyüşü ve birbirinden özel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerle başladı.

Festivalde Türkiye’nin en büyük kazanında hazırlanan 20 bin litre Toyga çorbası vatandaşlara ikram edildi.

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğinde Atatürk Caddesi’nde düzenlenen festivale, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 100’ün üzerinde ünlü şef katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başlayan festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında kurulan alanda Türkiye’nin En Büyük Kazanı’nın kapağı ünlü şefler tarafından açıldı. Osmaniye’nin geleneksel lezzetlerinden Toyga çorbası, 20 bin litre olarak hazırlanıp yaklaşık 30 bin kişiye ikram edildi.

Etkinlikler de üniversite öğrencileri de Osmaniye yer fıstığını kullanarak yemek yarışmaları düzenledi. Ünlü şefler sahnede gerçekleştirdikleri yemek şovlarıyla dikkat çekerken, stant açan Osmaniyeli kadınlar ise yöresel ürünlerini sergileyerek satış yaptı ve aile bütçelerine katkı sağladı. Festival de Osmaniye yer fıstığıyla hazırlanan kömbe, fıstıklı revani, narlı ve havuçlu yer fıstıklı cezeryeler ile ızgaralarda pişirilen Osmaniye kıyma kebapları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan festival alanında Türkiye’nin farklı şehirlerine ait yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalin, kentin gastronomi turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

BAŞKAN ÇENET, "OSMANİYE GASTRONOMİDE DE MARKA BİR ŞEHİR OLSUN İSTİYORUZ"

Bugün, bahar ayıyla birlikte Osmaniye’mizi Türkiye mutfağıyla buluşturuyoruz diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye Gastro Osmaniye Lezzet Festivali’ne on binlerce konuğumuz gelmeye başladı. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu festivalde, gerçekten Türkiye’nin 81 ilinden şeflerimiz burada, gastronomi okullarımızdan öğrencilerimiz burada ve tabii ki Osmaniye’mizin lezzetlerini gün ışığına çıkaran kadın kooperatiflerimiz burada. Bugün, bahar ayıyla birlikte Osmaniye’mizi Türkiye mutfağıyla buluşturuyoruz. Osmaniye aslında gastronominin de önemli merkez şehirlerinden biri. Neden? Çünkü kültür yolu ve İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Biz istiyoruz ki Osmaniye, bu sentezi gastronomide kendi özgün ürünleriyle, annelerimizden gelen o eşsiz lezzetlerle birlikte yeni Türkiye yüzünü de taşısın. Bunlara ekonomik bir katma değer kazandırsın ve Osmaniye gastronomide de marka bir şehir olsun istiyoruz." Dedi.