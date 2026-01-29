2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yıkılan evlerin yapımı tamamlandı. Depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra yapımı tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’nin yanı sıra ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında tamamlanan konutların, hak sahiplerine güvenli ve sağlam bir yaşam alanı sunacağı belirtildi.