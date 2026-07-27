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Kaynak: DHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Akarca Yaylası’nda, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, A.D. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada yaralanan hafriyat kamyonu şoförü A.D. ile otomobil sürücüsü Küçükkılınç ve yanındaki A.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Küçükkılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Volkan Küçükkılınç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.