Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkez ilçede IŞID terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. (36) isimli şüpheli, ikametinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.