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Kaynak: İHA

Kaza, Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı noktada ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye nakledilen yaralıların tedavilerine başlandı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.