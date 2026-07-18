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Kaynak: İHA

Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil, okul önündeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden araçlar, savrularak bir iş yerinin girişindeki direğe çarptı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı kazada, otomobillerde bulunan 11 yaşındaki Elvin B., omzundan aldığı darbeyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Elvin B.’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklini ve kusur oranlarını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.