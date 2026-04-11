Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, çalışmalar dron ile havadan takip edilerek yürütüldü.

NARKOTİK KÖPEĞİ “JARDİ” DE KATILDI

Adreslerde yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği “Jardi” de görev aldı. Aramalar sonucunda 144 adet sentetik ecza ile 4 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere ve silahlara polis ekipleri tarafından el konuldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİKLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.