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Kaynak: İHA

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde bulunan bir malzeme deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

DEPODAKİ MALZEMELER KÜLE DÖNDÜ

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depoda bulunan malzemeler kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.